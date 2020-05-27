إصابة 5 أفراد فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية الديابية بإهناسيا ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بحروق مختلفة إثر اندلاع حريق هائل بمنزل بقرية الديابية التابعة لمركز إهناسيا ببنى سويف، وامتد الحريق لـ3 منازل منازل مجاورة بالقرية أتت على محتوياتها .

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى القرية وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق هائل بقرية الديابية بمركز إهناسيا وتبين من المعاينة انفجار أسطوانة البوتاجاز فى منزل محمد.ع وزوجته صباح ونجله رمضان وابنته جومانا 3 سنوات بحروق مختلفة نتيجة الانفجار.

ودلت التحريات على أن أسطوانة البوتاجاز انفجرت أثناء قيام الأسرة بإعداد الطعام أدى لإصابة أفراد الأسره واحتراق 3 منازل أخرى مجاورة لموقع الحادث تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار نيابة مركز إهناسيا لمباشرة التحقيق.