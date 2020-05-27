إزالة 34 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

ووجه المحافظ، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيراً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً الي أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.

وأعلن محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، تواصل أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الاقتماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى إلي 266457 طن و385 كيلو منها 1536 طن 82 كيلو جرام بمصر العليا، 100812 طن و21 كيلو جرام بالقابضة للصوامع، 46496 طن و302 كيلو جرام بقطاع المطاحن، 117612 طن و980 كيلو جرام، وذلك منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.