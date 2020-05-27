إزالة 34 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 34 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 745 متر مربع، و21 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3053 متر مربع، 5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 500 متر مربع، وحاله تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 10 فدان، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الثلاثاء، 812 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3925 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2945 حالة إزالة مباني بمساحة 403766 متر مربع.
ووجه المحافظ، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيراً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً الي أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.
وأعلن محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، تواصل أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الاقتماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى إلي 266457 طن و385 كيلو منها 1536 طن 82 كيلو جرام بمصر العليا، 100812 طن و21 كيلو جرام بالقابضة للصوامع، 46496 طن و302 كيلو جرام بقطاع المطاحن، 117612 طن و980 كيلو جرام، وذلك منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة