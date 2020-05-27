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أول تعقيب من نائبة محافظ أسوان بعد إصابتها بـ"كورونا"

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:06 م
أول تعقيب من نائبة محافظ أسوان بعد إصابتها بـ"كورونا" الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكدت الدكتورة غادة يحيى أبو زيد، نائبة محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنها لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد حتى الآن، رغم إظهار نتيجة التحاليل إيجابية العينة والإصابة بالمرض.

وقالت نائبة محافظ أسوان، إنها دخلت فى فترة عزل منزلى لها بمحافظة أسوان، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وستبدأ مرحلة العلاج بداية من غدا الخميس، مشيرة إلى أن مديرية الشئون الصحية بأسوان تسحب عينات حاليا للمخالطين لها.

وكانت محافظة أسوان أعلنت فى بيان رسمى، مساء اليوم، الأربعاء، إصابة الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الاصابة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان، دخلت فى "عزل منزلى" لمدة 14 يوما ، مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة ، بعد إيجابية العينية التى تم أخذها منها، وتأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ أسوان، أن نائبته بصحة جيدة وحالتها مستقرة، لافتاً إلى أن مديرية الصحة ستقوم بإتخاذ اللازم من أخذ عينات و إجراء التحاليل لكل المخالطين مع الإستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.

وأعرب محافظ أسوان، عن تمنياته للسيدة النائبة بالشفاء العاجل ، وعلق قائلا: "نطمئن المواطنين بأن حالتها مستقرة".


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