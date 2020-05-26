7 ملايين اختبار لكورونا خلال 12 يوما فى ووهان الصينية.. اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

أطلقت الصين حمله مكبرة للإختبار الشامل للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بمدينة ووهان بؤرة تفشي الوباء لأول مرة بالعالم مع نهاية العام الماضى وذلك خوفا من موجة ثانية لكوفيد 19، وتأتى هذه الاختبارات بعد اكتشاف عدة حالات للإصابات وخضع 6.68 مليون شخص لاختبارات الحمض النووي للكشف عن العدوى وفقا لتقرير لوكاله بلومبرج.

وأكدت السلطات الصحية في ووهان إنها اختبرت ما يقرب من سبعة ملايين شخص في 12 يومًا ، واختتمت حملة لاختبار جميع السكان بعد أن أثار العديد من الإصابات مخاوف من موجة ثانية.

حملة ووهان للاختبارات الجماعية هي جزء من جهود الصين لمنع عودة ظهور الوباء بأي ثمن بعد أن أغلقت مساحات كبيرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم للسيطرة عليه، أدى ظهور مجموعة جديدة من الحالات في المنطقة الشمالية الشرقية الى سيطرت حاله من الخوف والفزع من إعادة انتشار العدوى مرة أخرى بالصين.

تم الإعلان عن مهمة الاختبارات في 12 مايو ، بعد أيام من ظهور إصابات جديدة لأول مرة منذ رفع الإغلاق لمدة 76 يومًا في ووهان في أبريل، ازدادت سرعة الاختبار بسرعة على مدار الحملة ، حيث قدمت المدينة اختبارات لأكثر من 1.1 مليون شخص في 23 مايو ، وهو أكثر من 26 ضعف العدد الذي تم الانتهاء منه في اليوم الأول ، وفقًا للجنة الصحة في ووهان.

حتى قبل الاختبار الإلزامي على مستوى المدينة في ووهان ، اتخذت العديد من الشركات في المدينة المبادرة لاختبار جميع موظفيها قبل أن يعودوا إلى العمل لأنهم خاطروا بالإغلاق مرة أخرى إذا تم العثور على إصابة واحدة.

شرعت الصين أيضًا في إجراء مسح مصلي لتحديد الحجم الحقيقي لانتشار المرض، يتضمن المشروع الباحثين الذين يأخذون عينات الدم من مجموعة من الناس لمعرفة ما إذا كانوا قد أنتجوا أجسامًا مضادة لمحاربة الفيروس ، وهي علامة على أنهم مصابون بالفيروس في مرحلة ما.