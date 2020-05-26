الصحة تكشف إجراءات حماية الأطفال أثناء الرضاعة من الإصابة بكورونا

كتب وليد عبد السلام

حددت وزارة الصحة والسكان إجراءات حماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا أثناء الرضاعة الطبيعية، لافتة إلى ضرورة الاستمرار فى الرضاعة الطبيعية لأطول فترة ممكنة وعدم الفطام مبكراً لزيادة مناعة الطفل.

وأوضحت وزارة الصحة في منشور لها أنه فى حالة الاشتباة بإصابة الأم بفيروس كورونا يمكن الاستمرار فى الرضاعة الطبيعية اذا رغبت مع اتخاذ الاحتياطات التالية؛ ارتداء قناع طبى أثناء الرضاعة، غسل الأيدى قبل وبعد ملامسة الطفل، تنظيف وتطهير الأسطح بإستمرار.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة عن تحديث تطبيق صحة مصر لضم خريطة تفاعلية باسماء وعناوين 320 مستشفي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال جميع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا حتي يمكن للمواطن الدخول علي التطبيق وتحديد أقرب مستشفي له وفقا لمكانه.