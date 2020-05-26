4 شروط لخروج مرضى كورونا من منشآت العزل الصحى فى دبى

وكالات

أكدت مستشفيات ومراكز صحية أن هيئة الصحة بدبي، أصدرت تعميماً للمنشآت الصحية الخاصة لتحديد ضوابط خروج المرضى من العزل الصحي في المنشآت الفندقية والسكنية (منشآت غير المستشفيات) لمصابي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك تماشياً مع المعايير العالمية ولضمان كفاءة النظام الصحي بما يخدم سلامة المرضى في الإمارة.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، ذكر التعميم أنه بالنسبة لحالات المصابين بكوفيد-19 والمصنفين كحالات بدون أعراض أو ذوى الأعراض البسيطة والذين أدخلوا منشآت العزل الصحي التي يتم إدارتها من قبل المستشفيات المرخصة في إمارة دبي، يجب ضرورة الالتزام بإخراج الحالات المذكورة بالاعتماد على الأعراض المرضية وتحديد الفترة الزمنية للشفاء دون الحاجة للجوء إلى الفحص المخبري PCR، في حالة استيفاء الشروط المطلوبة.

وحددت الهيئة الشروط وتتضمن، إتمام 14 يوماً في العزل الصحي، ولا يشترط إتمام الأيام الـ14 في المنشأة ذاتها، بل يتم احتساب الأيام منذ اليوم الأول لأخذ المسحة الطبية التأكيدية للإصابة بالفيروس، أو منذ اليوم الأول لظهور الأعراض إذا تمكن الطبيب المعالج من تحديد ذلك ضمن التاريخ المرضي للحالة.

كما تتضمن شروط الالتزام بإخراج الحالات المرضية، تحسن الأعراض (إن وجدت)، وخلو المريض من أى أعراض للحرارة (أقل من 37.5 درجة مئوية) لمدة 3 أيام متتالية وبدون أدوية خافضة للحرارة قبل إخراج المريض.

ولفتت الهيئة، إلى أن هذا القرار لا يشمل المهنيين الصحيين المصابين بكوفيد-19، حيث يتوجب إجراء الفحص المخبرى لتفاعل البلمرة المتسلسل (Covid PCR) قبل إخراجهم من العزل والتأكد من حصولهم على نتيجتين سلبيتين متتاليتين بفارق زمني 24 ساعة على الأقل.

وطلبت الهيئة، من المنشآت الصحية ضرورة الالتزام والتقيد التام بالتحديث الفوري لحالة مرضى كورونا في نظام "حصانة" والأنظمة الإلكترونية الخاصة بسجلات المرضى بما يتوافق مع التعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.