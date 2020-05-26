اليوم السابع
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نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات ومعدلات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:41 م
نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات ومعدلات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الثلاثاء ،حيث تواجد بالميناء 69 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة 27 سفينة جاري تفريغهم، منهم 5 سفن حاويات ، و 2 سفينة بترول، و11 سفينة بضائع عامة، و 4 سفن صب جاف، وعبارتين، كما تواجد بالمخطاف الداخلي عدد 4 سفن علي متنها صويا ، وقمح ، وخشب.
 
واضاف فى بيان اليوم، تواجد بالمخطاف الخارجي 25 سفينة، وقد تم دخول وخروج 5 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
 
وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت معدلات أعلي في حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 63 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة  تزن 4686 طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 116 حاوية ، بينما الواردة 1066 حاوية .
 
وأضاف شاهين ، أنه قد تم التنبيه علي الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
 
 
 
 
 
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