نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع جنبلاط الأوضاع بلبنان فى ظل "كورونا"

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بحث نائب وزير الخارجية الروسى والمبعوث الرئاسى الخاص لدى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف هاتفيًا مع زعيم الحزب الاشتراكى التقدمى اللبنانى وليد جنبلاط الوضع فى لبنان فى ظل أزمة تفشى فيروس "كورونا".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الجانبين ناقشا الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي في لبنان، بما في ذلك إجراءات منع انتشار عدوى (كورونا).

وأضافت أن الجانب الروسي شدد على التزام بلاده بتنمية العلاقات الودية مع لبنان، كما أعرب عن عزمه على مواصلة الاتصالات الوثيقة مجددًا مع جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد لصالح وحدة لبنان وسيادته.