اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 فى انفجار تنك سيارة به بقايا مواد بترولية بالدقهلية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:15 م
مصرع شخص وإصابة 3 فى انفجار تنك سيارة به بقايا مواد بترولية بالدقهلية جانب من الحادث
الدقهلية ــ شريف الديب

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لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون فى حادث انفجار تنك أثناء إجراء بعض الإصلاحات واللحام بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية. وتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنزلة بانفجار تنك سيارة نقل مواد بترولية بمركز المنزلة.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين وذلك اثناء قيام حداد بإصلاح تنك سيارة نقل به بقايا مواد بترولية، وأثناء لحامه وخروج شرارة، أدي إلى انفجاره، وتم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفي المنزلة العام، ونقل  المصابين لتلقي العلاج اللازم لهم.

وانتقل إلي مكان الواقعة المقدم احمد فريد وكيل فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية والقوة المرافقة له وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

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الدقهلية

مركز المنزلة

انفجار تنك سيارة نقل

أخبار الحوادث

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