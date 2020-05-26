محافظ الشرقية يكشف تفاصيل خطف جثمان سيدة متوفية بكورونا من حميات فاقوس

كتب عامر مصطفى

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تفاصيل قيام عائلة بأخذ جثمان أمهم دون إتباع الإجراءات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"،موضحاً أن الجثمان يعود لسيدة عمرها 73 عام، تعجل ذويها دفنها عقب موتها وقاموا بأخذ جثمانها فى سيارة نصف نقل.

وأضاف "غراب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السيدة توفيت فى تمام الساعة الواحدة ظهراً بمستشفى حميات فاقوس، مشيراً إلى أن الطب الوقائى اتبع الإجراءات المعمول بها فى دفن موتى فيروس كورونا.

وتابع محافظ الشرقية:"أنه بعد تجهيز السيدة ووضعها فى الكيس من قبل الطب الوقائى تأخر ت سيارة الإسعاف التى ستنقلها الأمر الذى جعل ذويها يتعجلون ..وأخذوه فعلاً ووضعوه فى عربة نصف نقل ..ونحن قمنا بالاتصال بمدير الأمن وأرسل قوات واسترجعنا الجثمان مرة أخرى وتم الدفن وفق الإجراءات وانتهى الموضوع".

وأكد "غراب"، أنه رغم أن الواقعة فى منتهى الخطورة وغير مبرر على الإطلاق، إلا أن أهل السيدة تفهموا ذلك،وتم تدارك الأمر ودفن الجثمان وفق الإجراءات الصحية.