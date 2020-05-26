اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:53 م
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محافظة الفيوم توزع الكمامات مجاناً على سكان المناطق المعزولة بسبب كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:40 م
محافظة الفيوم توزع الكمامات مجاناً على سكان المناطق المعزولة بسبب كورونا توزيع الكمامات
الفيوم رباب الجالي

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تواصل محافظة الفيوم توزيع الكمامات على الأهالى قاطنى المناطق والعقارات المعزولة بمدينة الفيوم كإجراء احترازى بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث قامت المحافظة حتى الأن بتوزيع 10 ألاف كمامة قطنية.

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أن المناطق التى تم توزيع الكمامات عليها شملت الشيخ حسن، والحاكوره، ومصطفى حسن، والصوفي، والمدينة الصناعية، والنويري، وقحافة، ودار الرماد، مشيراً الى أعمال التعقيم الدورى لتلك المناطق ضمن الإجراءات التى تتخذها المحافظة للحفاظ على سلامة مواطنيها.

وناشد محافظ الفيوم جميع أهالى المحافظة بالمشاركة الإيجابية فى التوعية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بقرارات الحكومة، وكذا المكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.

وفى وقت سابق أصدر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قراراً بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمؤجرة، وكذلك بحيرة قارون وشواطئها سواء كانت عامة أو خاصة، وغلق المقابر والطرق المؤدية إليها مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما شمل القرار غلق محميتى وادى الريان والحيتان والطرق المؤدية إليهما، وكذا إيقاف جميع وسائل النقل الجماعى على مدار اليوم والتى تشمل سيارات "السيرفيس" داخل مدينة الفيوم وسيارات النقل الجماعى داخل القرى وبين القرى والمراكز، وذلك كإجراء احترازى لمنع المواطنين من الوصول إلى المناطق السياحية أو التزاحم والتكدس بوسائل المواصلات العامة طوال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من كافة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.

وشدد "الأنصاري" على المسئولين بجميع القطاعات باتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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الفيوم

محافظة الفيوم

مكافحة كورونا

حظر التجوال

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