اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 05:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الخبر للعرض

مجهولون يسرقون شقة طبيب بكفر الزيات بالغربية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 01:20 ص
مجهولون يسرقون شقة طبيب بكفر الزيات بالغربية مديرية أمن الغربية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقدم مجهولون علي سرقة متعلقات ومشغولات ذهبيه من داخل شقة طبيب بمدينة كفر الزيات بمحافظه الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود أشارة لشرطة النجدة بتقديم طبيب بلاغا باكتشافه سرقة مبالغ ماليه ومشغولات ذهبيه من داخل شقته.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون لكشف غموض الواقعه وتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

 

من ناحية أخرى تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظه الغربية من ضبط تشكيلا عصابيا يضم3متهمين بحوزتهم203 طربة حشيش بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للنقيب  محمود عبد الجواد  رئيس مباحث قسم ثان طنطا بقيام3 متهمين بالاشتراك فيما بينهم وتكوين تشكيل عصابى تخصص في تجارة المخدرات.

ووجه اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين تحت اشراف اللواء محمد  عمران مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية ضم المقدم احمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية بطنطا، والنقيب محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقيب احمد مهران معاون المباحث، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 203 طربة حشيش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


اخبار عاجله

مدير أمن الغربية

كفر الزيات

سرقة شقة طبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة