مجهولون يسرقون شقة طبيب بكفر الزيات بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أقدم مجهولون علي سرقة متعلقات ومشغولات ذهبيه من داخل شقة طبيب بمدينة كفر الزيات بمحافظه الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود أشارة لشرطة النجدة بتقديم طبيب بلاغا باكتشافه سرقة مبالغ ماليه ومشغولات ذهبيه من داخل شقته.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون لكشف غموض الواقعه وتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

من ناحية أخرى تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظه الغربية من ضبط تشكيلا عصابيا يضم3متهمين بحوزتهم203 طربة حشيش بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للنقيب محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا بقيام3 متهمين بالاشتراك فيما بينهم وتكوين تشكيل عصابى تخصص في تجارة المخدرات.

ووجه اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين تحت اشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية ضم المقدم احمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية بطنطا، والنقيب محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقيب احمد مهران معاون المباحث، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 203 طربة حشيش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.