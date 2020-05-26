فيديو وصور.. طالب كفيف يصمم البرامج على الكمبيوتر في سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

يمتلك موهبة من نوع خاص رغم أنه كفيف و حرم من نعمة البصر ولكنه لم يحرم من نعمة البصيرة وأثبت جدارة ومهارة فائقة فى تصميم البرامج على جهاز الكمبيوتر باستخدام أكواد معينة رغم صغر سنه 16 عاما فهو طالب فى الصف الثالث الاعدادى بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة سوهاج، كما ان لديه مدونة خاصة به ويقوم أيضا بتصميم المنتديات والمواقع كما حصل على كورسات لتنمية المهارات فى الكمبيوتر والسوفت وير وتدريبات تابعة لوزارة الاتصالات .

الطالب المتفوق محمود أبو الفتوح أبو الحسن 16 سنة بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة النور للمكفوفين بسوهاج أثبت مهارة كبيرة فى تصميم البرامج فهو يمتلك الموهبة منذ سن 5 سنوات ولم يستسلم يوما ما لفقدانه نعمة البصر ولكنه واصل موهبته وتحدى نفسه وقهر الظلام وبدا يطور من نفسه فى الحصول على كورسات لتنمية مهاراته حتى أصبح مبرمجا بدرجة امتياز وله قدرات خاصة فى التعامل مع البرمجة وجهاز الكمبيوتر .

التقى "اليوم السابع " بالطالب محمود أبو الفتوح ليروى قصة نجاحه وكفاحه فى تصميم برامج الكمبيوتر رغم صغر سنه فقال فى البداية انه فقد نعمة البصر بعد 6 شهور من ولادته بعد إصابته بضمور فى الشبكية وكان قد توجه الى العديد من الأطباء دون جدوى وعندما بلغ 5 سنوات اكتشف موهبته فى الكمبيوتر فكان يجلس تلقائيا على الجهاز فى منزله وبعدها التحق بالمرحلة الابتدائية بمدرسة النور للمكفوفين بسوهاج .

وواصل الطالب الكفيف حديثه قائلا أنه فى المرحلة الابتدائية أحب بشدة التعامل مع الكمبيوتر والكتابة عليه وشيئا فشيئا أصبح يقوم بتصميم البرامج بمفرده وقام بتطوير نفسه من خلال استخدام أكواد معينة على الجهاز ويقوم بإعطاء الأمر لها للتعامل معها على أساس انه كفيف وبدا فى تصميم البرامج والمواقع حتى وصل المرحلة الاعدادية وقام بعمل مدونة له على الانترنت.

ويكمل الطالب الكفيف حديثه قائلا أن لديه خبرات أيضا فى السوفت وير على جهاز الكمبيوتر كما أنه يقوم بتثبيت الويندوز الخاصة به ككفيف للعمل عليه باستخدام هذه الاكواد حيث أن الويندوز له طريقة خاصة ونظام خاص معه ككفيف وهو نظام يكون على فلاشة ثم يدخل النظام على الفلاشة ويعطى الأوامر للجهاز بالعمل عليه .

ويختتم محمود حديثه قائلا أنه حصل على كورسات لتنمية المهارات فى الكمبيوتر وفى السوفت وير بالاضافة الى حصوله على تدريب من وزارة الاتصالات وكان يضم 250 طالب من الوطن العربى وحصلت على شهادة من الأكاديمية وانه فخور بنفسه حيث انه لم يستسلم يوما ما لمرضه ويتنمى ان يصبح مهندس كمبيوتر وبعد التخرج يفكر جيدا فى افتتاح محل كمبيوتر خاص به لتصميم البرامج ليرضى احلامه وطموحه مستقبلا.