فلاديمير بوتين: إقامة عرض يوم النصر فى 24 يونيو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستقيم العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في 24 يونيو بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد.

واضطر بوتين لتأجيل احتفالات روسيا بيوم النصر في التاسع من مايو بما فيها العرض العسكري الكبير الذي كان سيقام في الميدان الأحمر بمناسبة مرور 75 عاما على انتصار السوفيت في الحرب العالمية الثانية وذلك بسبب التفشي الواسع لفيروس كورونا.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون اليوم الثلاثاء أمر بوتين وزير الدفاع سيرجي شويجو بالبدء في الإعداد لإقامة العرض الشهر القادم.