غلق وتشميع محلين بكفر الزيات فى الغربية لمخالفتهما قرار الحظر.. صور

الغربية - مصطفى عادل

أجرى نائب محافظ الغربية، اليوم، جولة تفقدية بمركز كفر الزيات وبسيون، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي والحدائق والمتنزهات وفض أي تجمعات قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه تم غلق وتشميع 2 محل بمركز كفر الزيات عبارة عن غلق كافيه ملحق بصالة ألعاب إلكترونية بمدينة كفر الزيات، وغلق محل آيس كريم ومسليات بقرية الدلجمون، مؤكدا أنه لن يتم التغاضي عن المخالفات والعمل على تطبيق القانون بكل حسم وقوة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف "عطا"، أنه تم تفقد أعمال النظافة بمركز كفر الزيات وبسيون ، وكذلك متابعة أعمال الطرق الجاري تنفيذها ، مشيرا الي انه سيتم افتتاح مبني مركز ومدينة بسيون قريبا بعد تطويره.

من ناحيه اخرى تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، تطبيق قرار حظر التجوال في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بشوارع وميادين مدينة زفتي، وقناطر دهتوره ، وكذلك الإغلاق التام لكافة الحدائق والمتنزهات، والساحات العامة.

وأكد محافظ الغربية علي التزام المواطنين بالقرارات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .

وناشد المحافظ المواطنين بالتزام بالبقاء بالمنازل، للعبور من تلك الأزمة التي تتطلب تكاتف الجميع، مؤكدا على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين بكل حزم وقوة .



جولة نائب محافظ الغربية



جولة نائب محافظ الغربية