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طبيب يروى معاناته مع كورونا وعودته للعمل: تعامل الفرق الطبية معى كان راقيا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:31 م
طبيب يروى معاناته مع كورونا وعودته للعمل: تعامل الفرق الطبية معى كان راقيا الطبيب محمد رمضان السيد
كتب خالد إبراهيم

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روى الطبيب محمد رمضان السيد، قصة مرضه بفيروس كورونا المستجد، فى شهر إبريل الماضى، وتغلبه عليه، ثم عودته مرة أخرى لمستشفى الحجر الصحى ولكن هذه المرة كطبيب وليس مريضا، حيث تحدث رمضان السيد عبر حسابه على "فيس بوك" قائلا، "بكلمكوا دلوقتى من مستشفى تمى، ولكن المرادى طبيب ولست مريض .. الحمد لله.. فى ظل زيادة الاعداد وتهاون البعض .. تجربتى كانت 8 إبريل ... نقلت إلى مستشفى الحجر بتمى .. ومن فضل ربنا وجود مجموعة كويسة من الأطباء والفرق الطبية اللى كان تعاملهم معايا راقى وماكنوش بيتأخروا عن أى حاجة"

وتابع رمضان السيد، "فضلت فى الحجر من 8 إبريل إلى 14 إبريل.. والحمد لله المسحة طلعت سلبى ونقلت إلى المدينة الجامعية فى المنصورة.. والتعامل كان كويس .. وبفضل الله تم الشفاء وعدت للعمل حاليا فى تمى وربنا يتقبل ويحفظنا ويرحم زملائنا اللى توفى ويشفى مرضانا"

الطبيب محمد رمضان السيد
الطبيب محمد رمضان السيد

 

وأضاف، "بقول للناس خليكوا فى بيوتكو .. الناس مش بتسمع الكلام للأسف.. بس هنفضل نقول حافظوا على نفسكوا وماتخرجوش إلا للضرورة .. كتير من الناس زهقت .. لكن يوم ماتخرج حافظ على نفسك .. الأعداد بتزيد .. اتعامل على انك بتقابل مصابين كتير .. لأن دلوقتى الاصابات فى كل قرية وكل شارع وكل بلد .. وفى حالات مانعرفش عنها حاجة .. بلاش زحام .. البس الكمامة بتاعتك فى الزحمة.. حافظ على نظافة ايدك الغسيل الصحى .. ماتكلش بإيدك اللى مش نضيفة .. وياريت الكحول ولو مافيش مياة وصابون لأنهما الأقوى .. فالنظافة الشخصية أهم شيء"

 

وأردف، "مش كل سخنية هتبقى كورونا .. ولا كل كحة هتبقى كورونا .. بس يوم مانلاقى حد فى البيت سخن يعزل نفسه فى البيت ويحافظ على نفسه واللى حوليه .. ولو فى زيادة فى الأعراض يروح أقرب مسشتفى حميات ... ودلوقتى كل المستشفيات شغالة بنظام الحجر.. الأعراض كحة وسخونية"

 

وأشار إلى ضرورة التعامل بشكل جيد مع الحالات الإيجابية، قائلا، "مش عيب أن الواحد ربنا يبتليه بمرض .. وكذلك الناس ترحم المرضى .. مش معنى أن شخص أصيب بكورونا أن الناس تعامله وتعامل أهله بشكل مش كويس .. كلنا معرضين للإصابة وبالتالى الناس لازم تتعامل معاملة آدمية .. لازم نحافظ علىا لسلوك بتاعنا فى التباعد الاجتماعى والنظافة الشخصية والاخذ بالأسباب والعلاج لو فى أعراض أو زادت .. وياريت بلاش الناس تلف على عيادات خاصة فى الأطباء"

 

وأختتم، بمجرد ظهور الحالة الإيجابية بيكون فى تعامل سريع .. وتجربتى الشخصية بتقول أن الناس اللى استقبلتنا قاموا بالواجب .. وبروتوكول العلاج هو البروتوكول المتعارف عليه .. وقدموا لنا خدمة طبية مميزة.. وانا جاى النهاردة علشان أقوم بنفس الدور اللى اتعمل معايا"


طبيب

كورونا

مستشفى الحجر

الحجر الصحى

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