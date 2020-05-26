طبيبة بعزل العجمى متشبهة بـ«منسى»:إحنا على العهد ومش همشى قبل شفاء آخر مريض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطبيبة بمستشفى العزل بالعجمي رفضت الالتفات لدعوات تقديم الاستقالة وأعلنت مواصلة استكمال دورها الطبي في معالجة مصابي مرضي كورونا المحجوزين بمستشفيات العزل.

" اليوم السابع " توصلت إلي الطبيبة التي تدعى هاجر حسن أخصائي جراحة عامة بمستشفي أبو قير العام، والتي تم تكليفها من وزارة الصحة للعمل بمستشفى العزل بالعجمي لمدة 28 يوم شاركت خلالهم في علاج المصابين المحجوزين بالمستشفى وخرج خلال تواجدها عدد من الحالات بعد تلقي العلاج، وشاركت طاقم المستشفى في متابعة العديد من الحالات.