صور.. غلق وتشميع 7محلات تجارية لمخالفتها قرار الحظر بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

شن حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي بمشاركة، اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية بديوان المحافظة، حملة مكبرة بشوارع المدينة نطاق الحي، لمتابعة التزام المحلات التجارية بتطبيق قرار الحظر، وذلك ضمن خطة الدولة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال الحملة تم رصد 7محلات مخالفة لقرار الحظر بشارع الترعة وابو دراع وشارع سعد زغلول وشارع مصنع القاضي، وتم غلقها وتشميعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.

من ناحيه اخرى تشهد مدينة المحلة بمحافظة الغربية كارثة بيئية بسبب انتشار أكوام القمامة فى عدد كبير من المناطق فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسط غياب المسئولين وعدم قيامهم برفعها من الشوارع.

ورصد "اليوم السابع" كارثة انتشار القمامة بمطلع كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة المنشية الجديدة، ومنطقة منشية البكري، والجمهورية، ومنطقة محب وأبو راضي، وتراكمت القمامة طوال أيام عيد الفطر المبارك، دون اي تحرك من جانب مسئولي الاحياء لرفعها من الشوارع، وانتشرت الكلاب الضاله والقطط والماعز بجوار اكوام القمامة بحثا عن بقايا الطعام فى القمامة، وأيضا انتشار النباشين للبحث عن مخلفات البلاستيك والكانز والورق.



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