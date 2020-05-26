اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. غلق وتشميع محلان فى الزقازيق لمخالفتهم قرار الحظر

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:40 م
صور.. غلق وتشميع محلان فى الزقازيق لمخالفتهم قرار الحظر حملة لغلق وتشميع المحلات المخالفة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، بمحافظة الشرقية ، حملة موسعة وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بغلق المحال التجارية فى أيام الحظر والحد من التجمعات، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار، ضمن الخطة الشاملة للدولة فى مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه .

شملت الحملة المرور على جميع المحلات والتأكد من الغلق ، حيث تم غلق وتشميع عدد2 محال مخالفين للقرار مجلس الوزراء،بطريق هريه الجديد واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين .

كانت صدرت تعليمات بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

والتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجارى ، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

أكدت محافظة الشرقية ، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

FB_IMG_1590493279992
حملة لغلق وتشميع المحلات المخالفة بالشرقية

 

FB_IMG_1590493286677
حملة لغلق وتشميع المحلات المخالفة بالشرقية
 
FB_IMG_1590493290050
حملة لغلق وتشميع المحلات المخالفة بالشرقية
FB_IMG_1590493297499
حملة لغلق وتشميع المحلات المخالفة بالشرقية

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

فيروس كورونا

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

غلق محلات مخالفة

رئيس مركز ومدينة الشرقية

تشميع المحلات المخالفة

اخبار مصرية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. غلق وتشميع 7محلات تجارية لمخالفتها قرار الحظر بالمحلة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:11 م

غلق وتشميع كوافير حريمى بضواحى بورسعيد 14 يوما لثبوت حالة كورنا بداخله

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:18 ص

تشميع 3 محلات وفض تجمعين لملاهى الأطفال شمال بنى سويف

الإثنين، 25 مايو 2020 03:50 م

صور.. محافظ الغربية يصادر ميكروباصات وتوك توك وتشميع محل لخرق الحظر بسمنود

الإثنين، 25 مايو 2020 03:15 م

رئيس جهاز بدر: غلق وتشميع 7 وحدات سكنية بالمدينة بسبب مخالفة النشاط

الجمعة، 22 مايو 2020 11:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

التضامن تعلن صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل

التضامن تعلن صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل

زى النهارده.. عنف راموس ضد صلاح يمنح ريال مدريد اللقب الـ13 بدورى الأبطال

زى النهارده.. عنف راموس ضد صلاح يمنح ريال مدريد اللقب الـ13 بدورى الأبطال

رئيس اتحاد البنوك: تمديد ساعات العمل يهدف إلى تقليل التكدس

رئيس اتحاد البنوك: تمديد ساعات العمل يهدف إلى تقليل التكدس

68 % من قراء اليوم السابع يؤيدون قرار وقف رخص البناء 6 أشهر

68 % من قراء اليوم السابع يؤيدون قرار وقف رخص البناء 6 أشهر

وزير المالية: التوسع في نظام «التخليص المسبق» بمزايا للمتعاملين مع الجمارك

وزير المالية: التوسع في نظام «التخليص المسبق» بمزايا للمتعاملين مع الجمارك

فيديو وصور ..التموين : انتظام عمل المخابز بجميع المحافظات فى ثالث أيام العيد

فيديو وصور ..التموين : انتظام عمل المخابز بجميع المحافظات فى ثالث أيام العيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة