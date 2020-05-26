صور.. غلق وتشميع محلان فى الزقازيق لمخالفتهم قرار الحظر

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، بمحافظة الشرقية ، حملة موسعة وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بغلق المحال التجارية فى أيام الحظر والحد من التجمعات، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار، ضمن الخطة الشاملة للدولة فى مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه .

شملت الحملة المرور على جميع المحلات والتأكد من الغلق ، حيث تم غلق وتشميع عدد2 محال مخالفين للقرار مجلس الوزراء،بطريق هريه الجديد واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين .

كانت صدرت تعليمات بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

والتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجارى ، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

أكدت محافظة الشرقية ، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

حملة لغلق وتشميع المحلات المخالفة بالشرقية

حملة لغلق وتشميع المحلات المخالفة بالشرقية

حملة لغلق وتشميع المحلات المخالفة بالشرقية