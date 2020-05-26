صلاح الجمل بعد أزمة "نمبر وان": حذاء الشيخ الحصرى والمنشاوى على رأسى

وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمي لنقابة قراء القرآن والمحفظين العامة بمصر، فى بيان اليوم، إنه تواصل مع القارئ الطبيب صلاح الجمل، حيث أعرب عن حزنه وأسفه من تبعات التصريحات التي أدلى بها وفهمت خطئا، وعن قوله:"أنا نمبر وان المقرئين مثل محمد رمضان" قال صلاح الجمل: والله الذي لا إله غيره إنني لم أقصد بها إلا المداعبة بدليل أنني ضحكت وأرجو أن ترجعوا للفيديو للتتأكدوا من ذلك.

وأضاف الجمل وفق بيان نقابة القراء:"أنا قلت إن أخطائي مثل أخطاء العظماء، على أساس أن القرآن غالب والسهو والخطأ فيه وارد من أي قارئ، ولا أنسى أن الله تعالى شرفنى بأن نلت التكريم وعمرى 11 عاما على يد الشيخ محمود خليل الحصري الذي منحنى جائزة مالية (25)جنيها ونسخة من المصحف الشريف وعدد 2فوطة، وأن السيدة ياسمين الحصري وشقيقها دكتور محمد كانا يوجهان الدعوى لى لأقرأ القرآن وأدعو في مسجد الشيخ الحصري بالعجوزة".

واختتم الجمل:"من فرط حبي لهم مازلت أحتفظ بتسجيل صوتي للقرآن الكريم كاملا مرتلا لمشايخي الحصري والمنشاوي وعبد الباسطّ، فالتراب الذى مشى عليه هؤلاء العظماء على رأسى، ولا اقرأ أى ربع قرآن إلا بعد سماعى له منهم تعلما وتبركا، فهم الأقمار والشموس والنجوم للعالم".

وكانت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أصدرت بيانا للرد على تصريحات للقارئ الكبيب صلاح الجمل، حيث قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي للنقابة:"إن هناك استياء داخل أروقة النقابة بسبب التصريحات الفوضوية التي أدلي بها القارئ الطبيب صلاح الجمل التي تطاول فيها على رموز وأعلام دولة تلاوة القرآن الكريم، وفي مقدمتهم القارئ العالمي والتاريخي الشيخ مصطفى إسماعيل -قارئ الملوك والؤساء- والشيخ عبد الباسط عبد الصمد الملقب ب-صوت مكة وصاحب والحنجرة الذهبية- كما جانب صلاح الجمل الصواب حين وصف نفسه بأنه نمبر وان المقرئين مثل الفنان محمد رمضان".

وتابع الساعاتى:" الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء الحالى، أكد أن النقابة سبقت الجميع عندما رأت عدم صلاحية صلاح الجمل كقارئ للقرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتليفزيون وناشدت لجنة الاختبار بالإذاعة والتليفزيون بإعادة النظر في قرار اعتماده، وأضاف الساعاتي، أن نقابة القراء والمحفظين إذ تعرب عن أسفها البالغ من تطاول صلاح الجمل رموز وأعلام تلاوة القرآن في دنيا التلاوة الذين حصلوا على إشادات من ملوك ورؤساء دول العالم كاعتراف منهم وتقدير على اعتبار أنهم علموا الدنيا كلها كيف يقرأون القرآن،كما أيد مجلس إدارة النقابة قرار محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية بصفته رئيس لجنة اختبار الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون. والذي يقضي بمنع ظهور صلاح الجمل ووقف تلاواته.

وأكد الشيخ محمد حشاد فى البيان السابق على أن النقابة تنفذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى أوصى بها في الاجتماع الأخير بديوان عام الوزارة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، وحضره وكلاء أول الوزارة والشيخ محمد عبد الموجود وعبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية بالتليفزيون، حيث أوصى الوزير بضرورة التصدي للقراء الذين يسيئون للقرآن الكريم بتجاوزاتهم المتكررة ومعاقبتهم فورا.

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