اليوم السابع
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رفع 150 طن مخلفات من منطقة السواقى بشرق السكة الحديد فى الأقصر

الثلاثاء، 26 مايو 2020 10:15 م
رفع 150 طن مخلفات من منطقة السواقى بشرق السكة الحديد فى الأقصر رفع 150 طن مخلفات من منطقة السواقى بشرق السكة الحديد بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملات النظافة المكثفة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بمنطقة حي شرق بقيادة حسام العمدة رئيس الحى للإرتقاء بمستوى النظافة وعودة المظهر الحضاري للحي.

وقال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمكنت رئاسة حي شرق بقيادة حسام العمدة رئيس الحى بالتعاون مع كلا من محمود فهيم وعمر فتحي نائبي رئيس الحى وبالتنسيق مع حملة المعدات، من رفع ما يقرب من 150 طن مخلفات قمامة وأتربة، وذلك خلال حملة مكبرة وشاملة متراكمة منذ سنوات طويلة بمنطقة ملاصقة لسور السكة الحديد والمجاورة لمغسلة القطارات بالسواقي والمعروفة باسم منطقة تجمع قمامة عيسى أو (خرابة عيسى) .

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن المدينة تولي ملف النظافة أولوية قصوى واهتمامًا كبيرًا وتسعى جاهدة إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمنظومة النظافة بكافة الأحياء، مضيفاً أنه جاءت تلك الأعمال إستكمالاً لحملات النظافة اليومية الشاملة، والتي تشمل جميع شوارع الحي وتأكيداً على إستمرار التواجد الميداني، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث بجميع شوارع الحي المختلفة.

وكان قد قاد رجال مجلس مدينة الاقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملة فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمواصلة أعمال تنفيذ المتابعة اليومية لإزالة ورفع التراكمات بأماكن مختلفة بمنطقة حي شمال مدينة الأقصر، وتم رفع 43 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال الحملة، ومن جانبه، قال أحمد زين رئيس حى شمال مدينة الأقصر، إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة وشاملة بالوردية الليلية، وذلك بالتنسيق مع حملة المعدات ورئاسة حي شمال، لرفع تراكمات وأكوام القمامة والرش والتطهير، ولرفع كفاءة النظافة بالمنطقة والتي أسفرت عن رفع 35 طن قمامة و8 أطنان مواد صلبة.

 


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