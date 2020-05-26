اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:22 م
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رفض الرجوع بدونه.. حكايه كلب انتظر صديقه بالمستشفى 3 شهور بعد وفاته بكورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 05:58 م
رفض الرجوع بدونه.. حكايه كلب انتظر صديقه بالمستشفى 3 شهور بعد وفاته بكورونا كلب انتظر صديقه بالمستشفى 3 شهور بعد وفاته بكورونا
كتبت نهير عبد النبى

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منذ بداية انتشار فيروس كورونا وهو يفرق بين الأحباب والأصدقاء، وهناك العديد من القصص المؤثرة التى سمعنا عنها فى جميع أنحاء العالم منذ بداية الوباء، ولكن بين كل هذه القصص حكاية  كلب وفى ظل ينتظر صديقه المريض بكورونا  فى المستشفى التى كان يعالج فيها حتى بعد وفاته بثلاثة شهور.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية وصل الكلب البالغ من العمر سبع سنوات - الذي يحمل اسم شياو باو إلى مستشفى ووهان تايكانغ  مع صاحبه المسن في ذروة تفشي وباء  الفيروس التاجى في فبراير.

ولكن للأسف توفي المتقاعد بسبب الفيروس بعد خمسة أيام فقط ، لكن شياو باو رفض المغادرة وفقًا لما قاله احد العاملين بالمستشفى، وكان مالك الكلب واحدًا من 3869 متوفى بسبب المرض القاتل في المدينة.

انتظر الكلب شياو فى المستشفى لأكثر من ثلاث شهور غير مدرك فراق صاحبه وخلال هذه الفترة تم اطعامه من قبل الموظفين ، وفي 13 أبريل ، بعد أن رفعت ووهان قيود الإغلاق وإعادة فتح سوبر ماركت المستشفى ، تلقى صاحب احد المتاجر رعاية الكلب.

وفي 20 مايو عندما امتلأت مستشفى تايكانج بالمرضى تلقى الموظفون شكاوى ومخاوف بشأن تجوال شياو باو في الممرات، واتصلت الممرضات بجمعية ووهان لحماية الحيوانات الصغيرة ، تم علاج شياو باو من قبل الأطباء البيطريين وتم تعقيمه أيضًا أثناء تحضيره للعلاج، وقال مدير الجمعية دوإن الملجأ يقوم الآن بفحص محبي الحيوانات الذين عرضوا رعاية شياو باو.

 

 


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