اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جهاز ٦ أكتوبر: استغلال توقيت الحظر فى أعمال النظافة والتطهير

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:41 ص
رئيس جهاز ٦ أكتوبر: استغلال توقيت الحظر فى أعمال النظافة والتطهير حملات النظافة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، استمرار حملات النظافة التي يقوم بها جهاز المدينة، بالتزامن مع تطبيق حظر الحركة، لاستغلال التوقيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهدف نظافة الشوارع والقضاء على أي مخالفات مما يسهم في القضاء على انتشار الأوبئة. 
 
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم تنظيم حملة نظافة مسائية وحملات نظافة وتطهير وتغيير الصناديق ورفع جميع تجمعات القمامة ومخلفات الزراعة، ونظافة وكنس الشوارع والأرصفة والممرات وبين العمارات، وتفريغ وتغيير وتطهير الصناديق بمناطق الأحياء (الاول ، الثانى ، الثالث ، السادس مج ٥ ،٧ ، السابع ، الثامن، الفاصل بين الحيين التاسع والعاشر ، الحى العاشر ، الشباب ١٠٠ ، منطقة ٢١ امام وادى دجلة توسعات شرقية ، ش جمال عبد الناصر ، العمرانية الثانية منطقة ١٨ ، الحى ١٢، أبوالوفا). 
 
كما أكد المهندس شريف الشربيني، استمرار حملات  النظافة وإزالة القمامة وأعمال تطهير وتعقيم الشوارع يوميا بجميع الأحياء بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على المدينة. 
 
كان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، قد قاد حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمناطق الاتحاد التعاونى والحي الحادي عشر والحى الثاني عشر، وذلك برفقة المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز ومدير إدارة الأحياء وبالتعاون مع أمن الجهاز وشرطة المرافق. 
 
وقال المهندس شريف الشربينى: تمكنت الحملة من إزالة ٣ جراجات عشوائية بالحي( ١١ ) مجاورات (٣-٤-٦)، وتم التحفظ على عدد ٤ مركبات  "توك توك" و٧ تروسيكلات، ودراجة نارية بالإضافة إلى معدة  كباش وشاكوش تكسير حفار وماتور شفط مياه. 
 
وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر أن الحملة أسفرت أيضاً عن رفع مخلفات فرز قمامة وخردوات قديمة من الحي الـ١٢ مجاورة ٤ عمارة ٣٤، كما تم إزالة سور شجري وحديد وسلك وغرفة تربية كلاب والتصدي لتعدي على الطريق العام بجوار العمارة ٥٠ بالاتحاد التعاوني بمنطقة التوسعات الشمالية. 
 
وأكد رئيس الجهاز  استمرار الحملات المفاجئة لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضارى اللائق بها، مشيراً إلى أن جهاز مدينة ٦ أكتوبر لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون. 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر

مخالفات البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز القاهرة الجديدة يشكل مجموعة طوارىء لمتابعة المرافق العامة خلال العيد

الإثنين، 25 مايو 2020 09:00 م

سحب ومصادرة الوحدات السكنية وقطع الأراضى سلاح الإسكان لمواجهة مخالفات البناء.. رؤساء الأجهزة: عقوبة الغلق والتشميع لم تصبح رادعة.. القاهرة الجديدة والشروق و6 أكتوبر أول المدن المبادرة بمصادرة الشقق المخالفة

الإثنين، 25 مايو 2020 01:30 م

الإسكان تسترد 10 وحدات سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط

الإثنين، 25 مايو 2020 11:21 ص

جهاز مدينة 15 مايو يشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأرصفة

الإثنين، 25 مايو 2020 11:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

التضامن تعلن صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل

التضامن تعلن صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل

زى النهارده.. عنف راموس ضد صلاح يمنح ريال مدريد اللقب الـ13 بدورى الأبطال

زى النهارده.. عنف راموس ضد صلاح يمنح ريال مدريد اللقب الـ13 بدورى الأبطال

رئيس اتحاد البنوك: تمديد ساعات العمل يهدف إلى تقليل التكدس

رئيس اتحاد البنوك: تمديد ساعات العمل يهدف إلى تقليل التكدس

68 % من قراء اليوم السابع يؤيدون قرار وقف رخص البناء 6 أشهر

68 % من قراء اليوم السابع يؤيدون قرار وقف رخص البناء 6 أشهر

وزير المالية: التوسع في نظام «التخليص المسبق» بمزايا للمتعاملين مع الجمارك

وزير المالية: التوسع في نظام «التخليص المسبق» بمزايا للمتعاملين مع الجمارك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة