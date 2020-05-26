رئيس جهاز ٦ أكتوبر: استغلال توقيت الحظر فى أعمال النظافة والتطهير

كتب أحمد حسن

أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، استمرار حملات النظافة التي يقوم بها جهاز المدينة، بالتزامن مع تطبيق حظر الحركة، لاستغلال التوقيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهدف نظافة الشوارع والقضاء على أي مخالفات مما يسهم في القضاء على انتشار الأوبئة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم تنظيم حملة نظافة مسائية وحملات نظافة وتطهير وتغيير الصناديق ورفع جميع تجمعات القمامة ومخلفات الزراعة، ونظافة وكنس الشوارع والأرصفة والممرات وبين العمارات، وتفريغ وتغيير وتطهير الصناديق بمناطق الأحياء (الاول ، الثانى ، الثالث ، السادس مج ٥ ،٧ ، السابع ، الثامن، الفاصل بين الحيين التاسع والعاشر ، الحى العاشر ، الشباب ١٠٠ ، منطقة ٢١ امام وادى دجلة توسعات شرقية ، ش جمال عبد الناصر ، العمرانية الثانية منطقة ١٨ ، الحى ١٢، أبوالوفا).

كما أكد المهندس شريف الشربيني، استمرار حملات النظافة وإزالة القمامة وأعمال تطهير وتعقيم الشوارع يوميا بجميع الأحياء بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على المدينة.

كان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، قد قاد حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمناطق الاتحاد التعاونى والحي الحادي عشر والحى الثاني عشر، وذلك برفقة المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز ومدير إدارة الأحياء وبالتعاون مع أمن الجهاز وشرطة المرافق.

وقال المهندس شريف الشربينى: تمكنت الحملة من إزالة ٣ جراجات عشوائية بالحي( ١١ ) مجاورات (٣-٤-٦)، وتم التحفظ على عدد ٤ مركبات "توك توك" و٧ تروسيكلات، ودراجة نارية بالإضافة إلى معدة كباش وشاكوش تكسير حفار وماتور شفط مياه.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر أن الحملة أسفرت أيضاً عن رفع مخلفات فرز قمامة وخردوات قديمة من الحي الـ١٢ مجاورة ٤ عمارة ٣٤، كما تم إزالة سور شجري وحديد وسلك وغرفة تربية كلاب والتصدي لتعدي على الطريق العام بجوار العمارة ٥٠ بالاتحاد التعاوني بمنطقة التوسعات الشمالية.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات المفاجئة لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضارى اللائق بها، مشيراً إلى أن جهاز مدينة ٦ أكتوبر لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون.