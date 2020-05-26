رئيس اتحاد الصناعة بإيطاليا: صناعة السيارات تنهار جراء أزمة كورونا

كتبت فاطمة شوقى

قرع رئيس الاتحاد الصناعي في تورينو، الإيطالية، داريو جالينا، ناقوس الخطر، قائلاً إن "صناعة السيارات تنهار، وتلزم حوافز لتحريك المبيعات".

وفي مقابلة مع صحيفة "إل صولي 24 أوري" الإيطالية اليوم الثلاثاء، أشار إلى "الحاجة إلى رؤية استراتيجية، إيطالية وأوروبية بشأن قطاع السيارات، إلى جانب إجراءات عاجلة لإحياء مصير قطاع سقط في ثقب أسود".

وكتب جالينا رسالة مع رئيس الرابطة الوطنية لسلاسل صناعة السيارات (Anfia) باولو سكودييري إلى رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي،مسلطا الضوء على أن "هناك خطتين يجب أخذهما بالاعتبار، فنحن قلقون من أن يتقاطع التحول التكنولوجي للقطاع مع أزمة السوق هذه المرتبطة بوباء كوفيد 19 مع آثار كارثية على السوق والتوظيف".

واشار النقابي الإيطالى الى أنه "طالبنا منذ بعض الوقت مع (Anfia) بمخطط لسياسات صناعية مخصصة لقطاع انتاج السيارات، فضلا عن المطالبة باهتمام خاص من قبل السلطة التنفيذية للتحديات الصناعية التي يواجهها هذا القطاع".

وذكر جالينا أن "صناعة السيارات استأنفت العمل في 6 مايو الماضي دون تفعيل إجراءات كبيرة، لكن بالإضافة إلى الحاجة إلى رؤية استراتيجية للقطاع، هناك حاجة لإجراءات عاجلة لإنهاض القطاع بعمل محدد وبتكاليف محدودة بالنسبة للدولة".

وتراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 55.1 % في مارس جراء إغلاق الوكلاء أبوابهم بسبب إجراءات العزل التي فرضت في مواجهة انتشار وباء كورونا فى معظم الدول، وأفادت جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات، أن نحو 567 ألف سيارة جديدة وضعت على طرقات المدن في الاتحاد الأوروبي في مارس.