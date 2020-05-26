اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:23 ص
خالد صلاح
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خبراء صينيون فى الجزائر وتونس يعقدون مؤتمرا بتقنية "الفيديو كونفرنس" حول فيروس كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:00 ص
خبراء صينيون فى الجزائر وتونس يعقدون مؤتمرا بتقنية "الفيديو كونفرنس" حول فيروس كورونا تطورات مرض كورونا
وكالة الانباء الصينية (شينخوا)

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 نظمت السفارة الصينية بتونس أمس (الأحد) مؤتمرا بتقنية "الفيديو كونفرنس" بين عدد من الخبراء الصينيين المقيمين بتونس والجزائر، حول سبل الوقاية من مرض كورونا الجديد (كوفيد-19).وشارك في أعمال هذا المؤتمر، سفير الصين لدى تونس وانغ وين بين، وعدد من أفراد الجالية الصينية المُقيمين بتونس، حيث تم خلاله الاستماع إلى نصائح الخبراء الصينيين لتفادي مرض كورونا الجديد(كوفيد-19).

وأجاب الخبراء الصينيون على أسئلة المُشاركين في هذا المؤتمر، والتي تمحورت حول تطورات مرض فيروس كورونا الجديد، وتدابير الحماية والوقاية الواجب اتباعها، إلى جانب إمكانية استئناف الشركات الصينية العاملة في تونس والجزائر لنشاطها.

وتحدث خلال هذا المؤتمر سفير الصين لدى تونس وانغ وين بين الذي قال إن الصينيين في تونس تعززت ثقتهم في منع انتشار مرض كورونا الجديد (كوفيد-19).

ومن جهته، أكد تشو لين، قائد فريق الخبراء ونائب مدير لجنة الصحة البلدية في تشونغتشينغ، أن فريق الخبراء الصينيين على استعداد لتقديم الدعم والاستشارات المطلوبة لأفراد الجالية الصينية بتونس في أي وقت، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمُحاربة هذا المرض.

وكان أعضاء الفريق الطبي من الخبراء الصينيين قد وصل إلى الجزائر في الرابع عشر من الشهر الجاري بدعوة من الحكومة الجزائرية، حيث أجرى لقاءات ومشاورات مكثفة ومعمقة مع نظرائهم الجزائريين بشأن تدابير الوقاية للسيطرة على مرض كورونا(الجديد-19).

كما عقدوا عدة مؤتمرات بتقنية "الفيديو كونفرنس" مع أفراد الجالية الصينية وعمال الشركات الصينية في الجزائر حول تدابير الوقاية من هذا المرض وسبل السيطرة عليه.

 


فيروس كورونا

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