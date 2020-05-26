تعافى 97 حالة من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت إدارة مستشفى العزل الصحي المقام بالمدينة الجامعية بنين بسموحة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، تعافي 97 حاله جديدة من فيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء بعد التأكد من نتائج تحاليلهم والتي جاءت سلبية لفيروس كورونا المستجد.

كما كشفت إدارة المستشفى عن خروج 77 آخرين للعزل المنزلى، بعد اقترابهم من التماثل للشفاء وظهور المسحة الأولى سلبية وتحسن حالتهم بشكل طبيعي، مع المتابعة لهم لحين شفائهم بشكل تام .

وسيطرت حالة من الفرحة على الحالات لتعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وهنئهم الطاقم الطبي لمستشفى العزل الصحي بالمدينة الجامعية بالشفاء.

وأكدت إدارة المستشفى، أنه يهدف خروج الحالات المستقرة الي العزل المنزلي بإجراءات احترازية لإخلاء أماكن لحالات جديده تحتاج لعزل طبي بالمدينة لحين استقرار حالتهم بشكل تام.

وفى وقت سابق من اليوم أعلنت مستشفيات العزل الطبى لمرضى فيروس كورونا تعافى نحو 21 حالة اليوم، بعد أن أكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج 10 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا، اليوم ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 162 حالة ،و بلغ عدد المحولين لقضاء فترة النقاهة بالمدينة الشبابية فى "أبو قير" نحو 406 حالة

وأشارت مدير مستشفى العجمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين ،وأن الفريق الطبى و إدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة و السعادة على المرضى ،وقررنا إستغلال فرحة العيد لتحقيق ذلك ،خاصة و أن الاطقم الطبية و المرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى و الدعم لإستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة و التخلص من الفيروس.

فيما أعلنت إدارة المعسكر الطبى بالمدينة الشبابية بـ"أبوقير"، خروج 11 حالة متعافية جديدة من فيروس كورونا، غادروا المعسكر الطبى اليوم ، ليصل عدد حالات التعافى بالمعسكر إلى 371 شخصاً منذ بدء تأهيل المدينة الشبابية بأبو قير لتكون معسكر عزل للنقاهة إلى الآن.

يتضمن جدول العمل اليومى لمتابعة صحة المرضى بمعسكر أبو قير، إجراء التحاليل كل يومين، و الكشف الدورى عليهم كل يوم من خلال المرور الدورى للأطباء، وبعدها يتم خروج المرضى فى نزهة داخل المدينة الشبابية، خاصة أن المرضى داخل المدينة الشبابية هم متعافين من كورونا ومحولين من مستشفى العجمى المركزى بعد سلبية النتائج لقضاء فترة النقاهة.