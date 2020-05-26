اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:38 م
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ترودو يناقش مع ميركل وماكرون تطورات مواجهة جائحة كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:58 م
ترودو يناقش مع ميركل وماكرون تطورات مواجهة جائحة كورونا رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، فى اتصالين هاتفيين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر التطورات في جائحة كورونا "كوفيد-19" والإجراءات المتخذة في سبيل مكافحة الوباء.
وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندى اليوم الثلاثاء أن ترودو ناقش مع ميركل وماكرون أهمية التنسيق العالمي في معركة مشتركة ضد الفيروس، في عالم أكثر ارتباطًا من أي وقت مضى، كما شددوا على ضرورة دعم البلدان الضعيفة في الاستجابة للفيروس، وضمان الانتعاش المستدام على المدى الطويل.
وأعرب رئيس وزراء كندا عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي، بما في ذلك من خلال مجموعة السبع، لمعالجة القضايا العالمية مثل تعزيز السلام والأمن الدوليين، تعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار، وتعزيز الأولويات المشتركة مثل تعزيز الرخاء الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ.


كندا

ألمانيا

فرنسا

جاستن ترودو

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