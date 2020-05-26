اليوم السابع
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الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أيام العيد حتى لو نفد الرصيد

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:00 ص
الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أيام العيد حتى لو نفد الرصيد عداد مسبوق الدفع
رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل فى العطلات الرسمية و أجازة الأعياد ، موكداً أن هذه الأيام تعتبر من الساعات و الأيام الصديقة للعداد مسبوقة الدفع فى حالة نفاذ الرصيد بالعداد. 
 
وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الساعات الصديقة  للعدادات مسبوقة الدفع هى التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء مسبوق الدفع حتى فى حالة نفاد الرصيد وتبدأ فى الساعة الـ5 مساءً و حتى الـ10 صباحا من اليوم التالى، ويفصل العداد فى حالة عدم شحن رصيد بعد ذلك.
 
وأشار حمزة، إلى أن الأيام الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويقوم بفصل التيار فور انتهائها، مشيراً إلى أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى هذه الساعات الصديقة.
 
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت أنه بالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع من خلال:
 
1-  مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن).
 
2-  فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.
 
3-  60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).
 
 

عداد مسبوق الدفع

عيد الفطر

وزارة الكهرباء

عداد كهرباء

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