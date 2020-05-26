العثور على جثمان سيدة مجهولة خلف مطاحن سندوب بالمنصورة قرب شريط السكة الحديد

الدقهلية شريف الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة سيدة مجهولة، ملقاة خلف مطاحن سندوب، بناحية قسم أول المنصورة.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى المقدم أحمد الجميلي مأمور قسم أول المنصورة، بالعثور على جثة سيدة خلف مطاحن سندوب بجوار سور السكة الحديد،

وعلى الفور انتقل الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث قسم أول المنصورة، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة تردي ملابسها كاملة، و الجثة فى بداية التحلل، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي المنصورة الدولي، وجاري عمل تحريات للوصول إلى شخصية المتوفية، واسباب تواجده فى المكان ، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وتشكيل فريق بحث لمعرفة تفاصيل الحادث، وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.