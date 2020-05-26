الصحة الموريتانية: تسجيل 6 إصابات و4 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال مدير عام الصحة الموريتانية الدكتور سيدى ولد الزحاف - وفق ما بثته الإذاعة الموريتانية اليوم - إن إجمالى الإصابات فى موريتانيا منذ مارس الماضى بلغ 268 حالة، تعافى 15 منها، وتوفى 13 آخرين.
الصحة الموريتانية: تسجيل 6 إصابات و4 حالات وفاة بفيروس كوروناالثلاثاء، 26 مايو 2020 09:50 م
كورونا فى موريتانيا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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