اليوم السابع
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السعودية: إصابة 3 نساء بشظايا مقذوف أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه قرية حدودية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 09:22 م
السعودية: إصابة 3 نساء بشظايا مقذوف أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه قرية حدودية أرشيفية
وكالات

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صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدى، بأن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدنى قد تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكرى أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نتج عن المقذوف سقوط شظايا وتضرر منزل وإصابة ثلاث نساء بإصابات خفيفة تم نقلهن للمستشفى وحالتهن الصحية مستقرة ، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة فى مثل هذه الحالات .  

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن السبت، عن أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 98 اختراقا لوقف إطلاق النار، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد شدد على الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مؤكدا تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.


السعوديه

الحوثى

اليمن

جازان

الارهاب

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