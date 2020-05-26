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التصريح بدفن جثة موظف بالمعاش عثر عليه مقتولا بطوخ

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:22 م
التصريح بدفن جثة موظف بالمعاش عثر عليه مقتولا بطوخ جثه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر محمد طارق رئيس نيابة مركز شرطة طوخ ، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها ، بالتصريح بدفن جثة موظف بالمعاش عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة،كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد مقتل "ا . أ . س " يبلغ من العمر 75 سنة بالمعاش ، مقيم بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية ببلتان موظف بشركة النصر لصناعة السيارات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المجنى عليه مطعون عدة طعنات بالجسد ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وسرعة ضبط المتهم ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر أصيب شخص بكسر بالجمجمة فى مشاجرة بين طرفين بسب لهو الأطفال بمنطقة الغزاوية التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ ، تم نقل المصاب وحجزة بغرفة العناية المركزة ،وضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة فى إصابة  المجنى عليه"شومة" وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بتلقية بلاغا بنشوب مشاجرة ومصاب بناحية الغزاوية بدائرة مركز طوخ .

على الفور انتقل لمكان الواقعة بصحبة الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بها 8 أشخاص، بمنطقة الغزاوية دائرة المركز، بسب لهو الأطفال، قام على إثرها الطرفان بضرب المصاب بشومة على رأسه أدت لإصابته بكسر بالجمجمة وتم نقله للمستشفى بوحدة العناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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