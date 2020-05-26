الأعمال المنزلية واليوجا بالنهار تساعدك على نوم أفضل في الليل.. خبراء يؤكدون

كتبت هند عادل

اضطرابات النوم هي مشكلة شائعه مع تفشى وباء فيروس كورونا حيث يعانى كثير من الأشخاص من عدم قدرتهم على النوم بشكل جيد وهو ما يؤثر على الصحة بشكل سيء، ووفقا لتقرير لموقع healthline الطبي أكد الخبراء أن ممارسة تمارين القوة واليوجا والأعمال المنزلية خلال ساعات النهار يمكن أن تساعد على النوم بشكل أفضل.

وأوضح الخبراء أن ممارسة الرياضة أثناء النهار أفضل من ممارسة التمارين ليلاً بسبب درجة حرارة الجسم وتقلبات ضربات القلب، مع ضرورة تقليل التعرض للشاشات مثل التليفزيون والكمبيوتر والهاتف المحمول في الساعات قبل الذهاب إلى الفراش الى النوم لأنها تؤثر بالسلب على قدره الشخص على النوم بشكل جيد.

وأشار الخبراء أن النوم لم يكن سهلاً لكثير من الناس في هذا العام نتيجة لتفشي وباء فيروس كوورنا والذى أدى الى كثير من التغيرات الحادة في تفاصيل الحياة اليومية، وقالت الدكتورة أليسون ميتزنر طبيبة أطفال أنه يمكن أن يؤثر الإجهاد على النوم ومن المهم جدًا الحصول على نوم جيد أثناء هذا الوباء خاصة وأنها دورة مرتبطة ببعضها البعض حيث يمكن أن يؤثر النوم على الإجهاد ويمكن أن يؤثر الإجهاد على النوم، مؤكده على ضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة فهما مهمان للصحة العامة ، بالإضافة الى أن النوم مهم أيضًا ، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.

وأضاف الدكتور راؤول بيريز فاسكيز أستاذ الطب الباطني في تينيت بفلوريدا ، أن الكوفيد 19 يؤثر على جسم الجميع ، وليس فقط أولئك الذين لديهم الفيروس فخلال الوباء والعزلة الاجتماعية تعطلت دورة الحياة اليومية وساعة الجسم المعتادة حيث نقضي المزيد من الوقت داخل المنزل ولاندرك الوقت من اليوم، موضحا إن زيادة التعرض للضوء الأزرق من الشاشات سيقلل الميلاتونين الذي يتقلب عادة مع إيقاع الساعة البيولوجية مما يضعف النوم أيضًا.

وقالت الدكتورة أنيسة داس ، خبيرة النوم في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو" من المهم النهوض من السرير في نفس الوقت كل يوم ومحاولة تحديد الوقت في السرير لمدة 7 إلى 9 ساعات ، بناءً على مقدار النوم الذي يحصل عليه الشخص عادةً، مضيفه ضرورة تجنب القيلولة أو على أن تكون في فترة أقل من 20 دقيقة ، لأن القيلولة أثناء النهار يمكن أن تؤدي إلى الأرق أثناء الليل."

وأكد الخبراء أن ممارسة الرياضة يمكن أن تكون عاملا كبيرا في النوم وقالت كريستينا بيرباولي ، باحثة النوم وعضو لجنة جمعية طب النوم السلوكي: "للنوم بشكل أفضل في الليل ، تحرك خلال النهار ويمكن القيام بذلك من خلال ممارسة المشي والأعمال المنزلية لتحفيز ما يسمى بالأدينوزين الذي يزيد ضغط النوم فإستهلاك الطاقة أثناء النهار يعني المزيد من ضغط النوم ، وتحسين النوم عادة.