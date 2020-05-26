اعرفى امتى تضطرى تروحى بطفلك للدكتور فى ظل انتشار كورونا.. فيديو

كتبت هند عادل

مع تفشى وباء فيروس كورونا وفرض إجراءات التباعد الاجتماعى والإغلاق أصبح الخروج للأطفال يمثل خطورة على صحتهم، خوفا من التقاطهم عدوى فيروس كورونا، لكن هناك أمراض ومشاكل صحية تصيب الأطفال تحتاج إلى تدخل طبى فورى وعرضهم على طبيب الأطفال والتأخر في ذلك قد يؤدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة للطفل.

واكد الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة أن هناك أعراض تظهر على الطفل يجب عدم التأخر في التعامل معها الفوري حفاظا على صحه الطفل، وأهمها القيء المستمر والحرارة المرتفعه لمدة 48 ساعة ويصاحبها تشنجات يجب فورا الذهاب بالطفل الى طبيب الأطفال المتخصص.

وأضاف استشارى طب الأطفال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه في حاله إصابة الطفل بضيق في التنفس أو تغير في نشاطة وفقدانه للوعى كل ذلك تعد حالات طواريء يجب عدم التأخر نهائيا في التعامل معها بجانب الكحه المستمرة كلها علامات للخطورة وتؤكد أن الطفل مصاب بمشكلة كبيرة تحتاج الى تدخل ويجب أن يتم عرض الطفل على الطبيب المتخصص لأن مثل هذه الحالات قد يكون لها مضاعفات خطيرة على صحه الطفل إذا اهملت.