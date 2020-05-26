اضبط مخالفة .. مياه الصرف الصحي تغرق منطقة الجمهورية في المحلة

الغربية - محمد طارق

سادت حالة من الغضب بين الألاف من أهالي منطقة الجمهورية "البوابة الثانية" بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية ، بسبب غرق المنطقة بأكملها بمياه الصرف الصحي ، وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية.

رصد " اليوم السابع " خلال جولته داخل مدينة المحلة الكبرى ، انتشار مياة الصرف الصحي بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة الجمهورية ، فضلا عن الروائح الكريهة التي تبعث من تلك المياة داخل المنازل ، بالرغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحفاظ على حياة المواطنين .

وفي هذا الصدد قال إبراهيم السيد أحد الأهالي ، أن المنطقة من أهم المناطق الموجودة داخل مدينة المحلة وبالرغم من ذلك تتعرض لاهمال كبير من الأجهزة التنفيذية ، فمياة الصرف تغرق مداخل ومخارج المنازل فضلا عن الانتشار الكبير للحشرات والروائح الكريهة .

وأضاف : قمنا بتقديم شكاوى إلى مجلس المدينة والحي وبعد عدة أيام قاموا بإصلاح تلك الأعطال في خطوط الصرف ، ولكن تعود المياة تغرق المنطقة مرة أخرى ، موضحا أن الأهالي قاموا بتقديم شكاوى إلى محافظ الغربية ولكن دون أي جدوى .

وأوضح أن المحافظ يقوم بجولات عديدة داخل مركز ومدينة المحلة ، ولكن لم يتغير إي شي منذ توليه المنصب حتى الآن ، فتلال القمامة تنتشر في جميع المناطق وعلى نواصي الشوارع الرئيسية والفرعية ، والتي تحولت إلى مقالب قمامة متفرقة ، مطالبا محافظ الغربية بضرورة إصلاح خطوط الصرف بمنطقة الجمهورية ورفع تلال القمامة من الشوارع .