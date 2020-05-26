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اتحاد الغرف السياحية: وفرنا 3 موارد ثابتة لتمويل صندوق طوارئ السياحة الجديد

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:00 ص
اتحاد الغرف السياحية: وفرنا 3 موارد ثابتة لتمويل صندوق طوارئ السياحة الجديد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية
كتبت آمال رسلان

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أكد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن اتحاد الغرف يعمل منذ شهرين وبالتزامن مع بداية الأزمة التى ضربت قطاع السياحة بسبب فيروس كورونا، على مشروع صندوق طوارئ السياحة تحت إدارة الاتحاد ونعمل على وضع آلية عمله، عبارة عن صندوق أزمات خاص بقطاع السياحة، وسيكون بمشاركة الغرف الخمسة تحت مظلة اتحاد الغرف السياحية.

ولفت عاصم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم التوافق على مصادر تمويل الصندوق وهى النقطة الأهم فى إنشائه، وستكون من ثلاث روافد أساسية، الأولى تم الاتفاق مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على أن يتم ضخ 10% من صندوق السياحة والذى يتولى عملية الترويج فى الخارج لصالح صندوق الطوارئ.

وقال عضو اتحاد الغرف إن المصدر الثانى هو صندوق الطوارئ المتواجد فى وزارة القوى العاملة، حيث يدفع قطاع السياحة بالكامل من شركات وفنادق ومطاعم وغيرها 1% لصالح هذا الصندوق، والتى بلغت فى آخر تقدير لها حوالى 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه وبناء على جلسات مع المختصين فى وزارة القوى العاملة تم التوافق على توجيه هذه النسبة من قطاع السياحة إلى صندوق طوارئ اتحاد الغرف السياحية المستحدث بدلاً من وزارة القوى العاملة،  بشرط عدم اللجوء لصندوق القوى العاملة مستقبلاً.

أما المصدر الثالث فقال عاصم سيكون عبارة عن مساهمات من الغرف الخمسة للصندوق، وجارٍ التوافق مع عموميات الغرف على نسبة المساهمات.

وقال عاصم إن هذا الصندوق سيختص بكل الأزمات التى قد يتعرض لها قطاع السياحة سواء فنادق أو شركات أو غيرها، مشيرًا إلى أن هذا سيوفر على الحكومة مجهودا كبيرا فى مواجهة الأزمات، موضحًا أن الصندوق سيوجه خدماته لأى أزمات يمر بها قطاع السياحة بكل أنشطة بدون استثناء.

 

 


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كورونا

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