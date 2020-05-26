ابن الشهيد باسم فكري بعد استقباله هدية السيسي: "بحبك يا ريس.. وبابا وحشني"

كتب محمود عبد الراضي

قالت زوجة الشهيد البطل المقدم باسم فكري: "الرئيس لا ينسى أسر الشهداء، فبالرغم من الظروف الحياتية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ومجابهة فيروس كورونا، فإنه لم ينس إرسال هدية لابني في العيد".

ومن جانبه، قال ابن الشهيد: "بحبك يا ريس.. بابا وحشني أوي"، حيث جاء ذلك على خلفية استلام أسر الشهداء هدايا الرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبابتسامة تملأ الوجوه، استقبلت أسر شهداء الشرطة، هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما أوفدت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتقديم إهداء رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في ضوء الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليداً ووفاءً وعرفاناً لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم رئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم وكذا حرصه على التواصل معهم بكافة المناسبات.

وقدم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين على أن الدولة المصرية لن تنسى أبداً أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.



ابن الشهيد باسم فكري



ابن الشهيد باسم فكري



نجل الشهيد البطل المقدم باسم فكري