إصابة 3 جنود من القوات الأمريكية و5 من "سوريا الديمقراطية" فى هجوم بريف دير

وذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الصحة السورية أعلنت تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى سوريا، وذكرت الوزارة أن من بين المصابين 15 من الكويت و 3 من السودان و 1 من روسيا و 1 من الإمارات، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابات.

وفى وقت سابق نفت وزارة الصحة السورية ما جرى تداوله حول إغلاق مرفأ طرطوس بعد الاشتباه بحالة كورونا، وقالت "إن المرفأ يعمل بشكل طبيعى".