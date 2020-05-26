اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة 3 جنود من القوات الأمريكية و5 من "سوريا الديمقراطية" فى هجوم بريف دير

الثلاثاء، 26 مايو 2020 10:37 م
إصابة 3 جنود من القوات الأمريكية و5 من "سوريا الديمقراطية" فى هجوم بريف دير القوات الأمريكية
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وكالة الأنباء السورية أكدت إصابة 3 من القوات الأمريكية و 5 من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم نفذه مجهولون بريف دير الزور.

وقال الفريق الحكومى فى سوريا إنه تقرر إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء الثلاثاء في 26 مايو الحالي ورفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها وتمديد فترة فتح المحلات والاسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الصحة السورية أعلنت تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى سوريا، وذكرت الوزارة أن من بين المصابين 15 من الكويت و 3 من السودان و 1 من روسيا و 1 من الإمارات، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابات.

وفى وقت سابق نفت وزارة الصحة السورية ما جرى تداوله حول إغلاق مرفأ طرطوس بعد الاشتباه بحالة كورونا، وقالت "إن المرفأ يعمل بشكل طبيعى".

 


القوات الأمريكية

سوريا

قوات سوريا الديمقراطية

دير الزور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة