إصابة 3 جنود من القوات الأمريكية و5 من "سوريا الديمقراطية" فى هجوم بريف دير

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وكالة الأنباء السورية أكدت إصابة 3 من القوات الأمريكية و 5 من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم نفذه مجهولون بريف دير الزور.
وقال الفريق الحكومى فى سوريا إنه تقرر إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء الثلاثاء في 26 مايو الحالي ورفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها وتمديد فترة فتح المحلات والاسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.
وذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الصحة السورية أعلنت تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى سوريا، وذكرت الوزارة أن من بين المصابين 15 من الكويت و 3 من السودان و 1 من روسيا و 1 من الإمارات، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابات.
وفى وقت سابق نفت وزارة الصحة السورية ما جرى تداوله حول إغلاق مرفأ طرطوس بعد الاشتباه بحالة كورونا، وقالت "إن المرفأ يعمل بشكل طبيعى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة