إصابة شابين بطلقات نارية فى حادثتين منفصلين بالدقهلية

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي ميت غمر لمأمور مركز ميت غمر، بوصول شاب 19 سنة من قرية كوم النور التابعة لدائرة المركز مصاب بطلق ناري في البطن وفى حالة خطر.

كما تم استقبال شاب اخر 20 سنة من قرية اتميدة التابعة لدائرة المركز، مصاب بطلق ناري خرطوش متفرق بانحاء بالجسم،وتم تقديم الإسعافات لهم وتم نقل الاثنين إلى مستشفي المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال المصابين لم يتهموا احد، وانكروا مشاهدتهم لمن قام بإطلاق النار، وجاري تحرير محضر بالواقعتين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتجري مباحث مركز ميت غمر برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس المباحث، وإشراف اللواء محمد الخولاني رئيس فرع البحث التحريات عن الواقعة لمعرفة، المتهمين وأسباب إطلاق النار علي المصابين