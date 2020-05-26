اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:37 م
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أوكرانيا تسجل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:46 م
أوكرانيا تسجل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة كورونا فى أوكرانيا
أ ش أ

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قال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 21584 من بينها 1581 طفلًا و4183 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.
وأوضح وزير الصحة الأوكراني أن 35 طفلًا و71 عاملًا في الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تماثل 341 شخصًا للشفاء وتوفي 21 آخرون، وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 7575، في حين توفي 644 شخصًا منذ تفشي الفيروس في البلاد.
وتم تسجيل أعلى معدل للإصابات الجديدة في منطقتي لافيف وريفني ومدينة كييف.


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كورونا فى أوكرانيا

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