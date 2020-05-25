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وزير الرى يتلقى تقريرا حول الموقف المائى خلال عيد الفطر

الإثنين، 25 مايو 2020 02:33 م
وزير الرى يتلقى تقريرا حول الموقف المائى خلال عيد الفطر محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت ــ أسماء نصار

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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا حول متابعة أجهزة الوزارة للموقف المائى خلال أيام عيد الفطر المبارك، والمرور الدورى على كافة منشآت الرى للاطمئنان على سلامة وكفاءة تشغيلها، بما يحقق الاستفادة القصوى ووصول المياه لكافة المنتفعين. وأوضح أن أجهزة الوزارة ممثلة فى مصلحة الرى اتخذت العديد من الاجراءات حيث تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للمتابعة المستمرة على كافة المستويات للاطمئنان على ضمان وصول المياه إلى محطات مياه الشرب والحفاظ على المناسيب المطلوبة أمام مآخذ المحطات، والتنسيق اللازم بين أجهزة الوزارة لضمان عدم حدوث اى ارتفاع فى مناسيب المياه او ازدحامات بالمجاري المائية ، ومتابعة نهر النيل وفرعيه على طول مجراه واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال اى تعديات فى حينه خلال فترة الاجازة بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل .
 
وأضاف وزير الرى، أن مهندسى الرى دائمى المرور على كافة الترع والمجارى المائية، وأن مناسيب المياه مطمئنة حيث سبق التنسيق قبل العيد مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لتخفيض التصرفات، بالاضافة الى التواجد المكثف على مدار 24 ساعة لقطاعات الامن التابعة لاجهزة الوزارة لتأمين المبانى التابعة لها ورصد اي تعديات قد تحدث اثناء اجازة العيد.
 
وأشار  وزير الرى إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء قامت بأعمال المتابعة للاطمئنان على تشغيل كافة المحطات على مستوى الجمهورية خلال اجازة العيد للتأكد من انتظام الورديات والنوبتجيات وتشغيل المحطات على المناسيب الآمنة و مدى جاهزيتها لموسم اقصى الاحتياجات، حيث تم تفقد محطة 2 مريوط ومصرف تعمير الصحارى للاطمئنان على مناسيب المياه وحالة المغذى وتشغيل المحطة.
 
وتتابع الهيئة المصرية لمشروعات  الصرف الاعمال الصناعية على مستوى الجمهورية عليها والنقاط الساخنة، حيث قامت غرفة العمليات الرئيسية  بالمركز الرئيسى لهيئة الصرف بالتواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة والتأكيد على جاهزية معدات الطوارئ وتواجد العناصر النوبتجية (سائقين_مهندسين) و لم يتم رصد اية ازدحامات بالمصارف  باقاليم الصرف على مستوى الجمهورية واستقرار الوضع بكافة المناطق الساخنة مع التاكيد على تواجد معدات الطوارىء بالقرب من تلك الاماكن تحسبا لاى طارىء مع عمل المناورة اللازمة حسب الموقف وذلك بالتنسيق بين اجهزة الهيئة(اقاليم الصرف _الشئون الميكانيكية).
 
 
 
 
 

وزير الرى

الموارد المائية

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