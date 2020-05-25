وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره فى مدغشقر ترحيل العمالة المخالفة

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بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الإثنين، مع وزير خارجية مدغشقر الدكتور تاهيندرازاناريفيلو دجاكوبا أوليفا، سبل ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة والمقيمة بصورة غير قانونية الكويت.

وناقش الوزيران - خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الكويتى اليوم مع نظيره فى مدغشقر - أوجه التنسيق حيال مباشرة تسيير طائرات ترحيل العمالة المخالفة خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما بحثا مجمل العلاقات الثنائية التى تربط البلدين، وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).