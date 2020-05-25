نقابة العاملين بالإسعاف تعلن وفاة مسعف بوحدة نزلة السمان متأثر بكورونا

كتب وليد عبد السلام

أعلنت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وفاة سائق بهيئة الإسعاف بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين.

وقالت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف أن السائق شعبان عبد العال بوحدة نزلة السمان بالجيزة، توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد عزله عدة أيام داخل مستشفى هليوبوليس بالقاهرة.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.