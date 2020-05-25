محافـظ المنوفية يناقش أخر المستجدات والإجراءات لمجابهة فيروس كورونا

المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الاجتماع الدورى لمناقشة أخر المستجدات والإجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة، ووكيل مديرية الصحة، ومدير عام الطب الوقائى بالمديرية، ومدير مستشفى الحميات بشبين الكوم.

فى بداية الاجتماع استعرض وكيل وزارة الصحة، الموقف الحالى لفيروس كورونا، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس، حيث أشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم افتتاح مستشفى الشروق بمدينة قويسنا التابعة لمجموعة العربى غدًا الثلاثاء، بسعة 40 سرير وستبدأ باستقبال الحالات الإيجابية من العاملين بمجموعة العربى، وستكون دعمًا للمنظومة الصحية لاستقبال الحالات المصابة لمواجهة تداعيات الفيروس، والتى ستقدم الخدمات الطبية لمصابى كورونا بدءً من إجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة حتى العزل، مشددًا على ضرورة حصر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وسرعة حصر المخالطين ومخالطيهم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

وفى نهاية الاجتماع أثنى محافظ المنوفية على الدور البطولى للأطقم الطبية فى التعامل مع الأزمة، مقدمًا لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك ومؤكدًا على تقديم كافة اوجه الدعم الكامل لهم منذ بداية ازمة فيروس كورونا وتوجيه الاولوية الكاملة لهم فى إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الاول فى مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد تابع فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بمراكز ومدن المحافظة بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك ضمن خطة الدولة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك لتأكد من إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية وصالات الألعاب وكذا غلق الحدائق والمتنزهات والمقاهى والكافتيريات بالإضافة إلى متابعة توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة فى المواعيد المحددة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أيام العيد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم النزول إلى الشارع الإ فى الحالات القصوى والوقوف صفًا واحدًا مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بوعى المواطنين ومدى إدراكه للمسئولية واستجابة الغالبية العظمى من أبناء المحافظة بهذه التعليمات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.