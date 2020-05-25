مالى: 29 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 1059 حالة

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم الإثنين، تسجيل 29 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية - أن عدد المصابين الإجمالي في مالي بلغ 1059 مصابا تعافي منهم 604 شخصا، وتوفي 67.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عفوًا عن 400 سجين، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.

وتشير آخر الاحصائية الرسمية لأعداد المصابين بفيروس كورونا فى مالى ، إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 901 بينها 529 تماثلت للشفاء، و53 حالة وفاة.