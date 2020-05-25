قاتل والد زوجته بكرداسة: تخلصت منه بسبب خلافات أسرية

كتب بهجت أبو ضيف

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال ربة منزل، أصابها زوج ابنتها بسكين، وقتل زوجها، بسبب خلافات أسرية بكرداسة، كما يستمع رجال المباحث لأقوال زوجة المتهم، لكشف تفاصيل الجريمة.

واعترف المتهم بقتل المجني عليه، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، لرغبته في إعادة زوجته لمسكن الزوجية، التي تركته وتوجهت للإقامة بمنزل والدها، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، وإصابة زوجته، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأفادت التحريات أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث تركته زوجته بسبب خلافات أسرية، وتوجهت للإقامة بمنزل والدها، فتوجه المتهم لإعادتها، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين والد زوجته، فأشهر سكين كان بحوزته، وطعن بها حماه، وأصاب حماته وفر هاربا. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح للمستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.