اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 مايو 2020 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضم مستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد والزهور ببورسعيد لخدمات مواجهة كورونا

الإثنين، 25 مايو 2020 05:35 م
ضم مستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد والزهور ببورسعيد لخدمات مواجهة كورونا محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عاد كل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تقرر ضم مستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد والزهور لتكون بجانب مستشفى الحميات لتقديم الخدمات فى مواجهة فيرس كورونا بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، وأجهزة الصحة والطب الوقائى وعميد كلية الطب ومدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة.

وقال بيان لمحافظة بورسعيد، إن القرار يأتى ضمن إعلان وزارة الصحة لضم ٣٢٠ مستشفى على مستوى الجمهورية إلى معركة مواجهة فيرس كورونا.

وناشد اللواء عادل الغضبان، أبناء بورسعيد بالتوجه المباشر إلى هذه المستشفيات طبقًا للموقع السكنى فى حالة الشكوى من أى أعراض أو الاشتباه بالإصابة بالفيرس، وأكد أن المستشفيات الأربعة ستستمر فى تقديم كافة الخدمات الطبية الأخرى لمختلف الحالات المرضية مع تخصيص قسم خاص بها للتعامل مع الحالات الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد مسئولو الصحة خلال الاجتماع توافر الأجهزة الطبية وأطقم التمريض التى توفر تقديم خدمة طبية بنفس المستوى الذى تقدمة مستشفى الحميات مع حالات فيرس كورونا.

 


بورسعيد

اخبار برسعيد

عادل الغضبان

كورونا

محافظ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

الحب أقوى من كورونا.. 30 صورة لخطوبة طبيبين بغرفة العناية المركزة في المنصورة

الحب أقوى من كورونا.. 30 صورة لخطوبة طبيبين بغرفة العناية المركزة في المنصورة

صور وفيديو.. زحام شديد بحمام سباحة فى ولاية ميزورى الأمريكية رغم كورونا

صور وفيديو.. زحام شديد بحمام سباحة فى ولاية ميزورى الأمريكية رغم كورونا

هشام يكن: أبناء جيلي خذلونى.. وهذا سبب فشل تجربتى فى تدريب المنتخب

هشام يكن: أبناء جيلي خذلونى.. وهذا سبب فشل تجربتى فى تدريب المنتخب

فيديو.. حواجز مرورية بكورنيش التحرير لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى العيد

فيديو.. حواجز مرورية بكورنيش التحرير لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى العيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة