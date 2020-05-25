ضم مستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد والزهور ببورسعيد لخدمات مواجهة كورونا

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

قال اللواء عاد كل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تقرر ضم مستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد والزهور لتكون بجانب مستشفى الحميات لتقديم الخدمات فى مواجهة فيرس كورونا بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، وأجهزة الصحة والطب الوقائى وعميد كلية الطب ومدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة.

وقال بيان لمحافظة بورسعيد، إن القرار يأتى ضمن إعلان وزارة الصحة لضم ٣٢٠ مستشفى على مستوى الجمهورية إلى معركة مواجهة فيرس كورونا.

وناشد اللواء عادل الغضبان، أبناء بورسعيد بالتوجه المباشر إلى هذه المستشفيات طبقًا للموقع السكنى فى حالة الشكوى من أى أعراض أو الاشتباه بالإصابة بالفيرس، وأكد أن المستشفيات الأربعة ستستمر فى تقديم كافة الخدمات الطبية الأخرى لمختلف الحالات المرضية مع تخصيص قسم خاص بها للتعامل مع الحالات الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد مسئولو الصحة خلال الاجتماع توافر الأجهزة الطبية وأطقم التمريض التى توفر تقديم خدمة طبية بنفس المستوى الذى تقدمة مستشفى الحميات مع حالات فيرس كورونا.