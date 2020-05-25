اليوم السابع
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الإثنين، 25 مايو 2020 05:54 م
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ضبط 123 منشاه غذائية بالشرقية بدون تراخيص وإعدام 9.5 طن أغذية فاسدة

الإثنين، 25 مايو 2020 05:43 م
ضبط 123 منشاه غذائية بالشرقية بدون تراخيص وإعدام 9.5 طن أغذية فاسدة أغذية فاسدة
الشرقية – إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

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ضبط مفتشو الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، 123 منشأه غذائية مخالفة وإعدم 9.5 طن أغذية فاسدة فى حملات مكبرة بمناسبة عيد الفطر، ضمن بالمتابعة المكثفة للمنشآت الغذائية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، والضرب بيد من حديد على المنشآت الغذائية المخالفة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين،

 

وقال بيان، انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بالتنسيق مع مفتشى مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالشرقية، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 125 منشأة غذائية مخالفة، منها 123,منشأة تعمل بدون ترخيص، 2 منشأة بها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وخطر داهم على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية، كما تم إعدام 9 طن و498 كجم أغذية مختلفة، وذلك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 1384 عينة أغذية وإرسالها إلى المعامل لبيان مدى صالحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير 498 محضر جنحة صحية لمخالفات أخري.

 

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة فى إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهى، وأماكن بيع المسليات، يوميًا من الساعة 5م حتى 6ص، مقدمًا الشكر لجميع فريق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المرضى والمواطنين بالمحافظة.


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