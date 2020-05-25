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الإثنين، 25 مايو 2020 05:58 م
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صور.. مدينة الطود تعلن رفع 103 أطنان مخلفات وقمامة خلال العيد

الإثنين، 25 مايو 2020 05:08 م
صور.. مدينة الطود تعلن رفع 103 أطنان مخلفات وقمامة خلال العيد مدينة الطود تعلن رفع 103 طن مخلفات وقمامة خلال العيد
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع علي سيد صادق نائب رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، أعمال رفع كفاءة قطاع النظافة والتجميل بمركز ومدينة الطود، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية منشية النوبة برئاسة بصرى النوبى يوسف رئيس القريه، وتفقد عمليات قص وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها، وذلك طبقاً للجدول الزمني المحدد للري بطريق المسار القاهره أسوان.

كما قامت الحمله الميكانيكية بالمركز بعمل حملة تطهير وتعقيم برش طريق المدينة بالمياه والكلور المطهر بداية من المدينة الشبابيه امتداداً بطريق المدينة، وفي هذا السياق أوضح علي سيد صادق نائب رئيس مركز ومدينة الطود، أن من أعمال خطط حملات التطهير والتعقيم والرش مستمرة في الطرق والشوارع والأماكن العامة والحيوية والمرافق الخدمية والتي يتردد عليها المواطنين بإستمرار، كما قامت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين رئيس القريه حملة نظافة برفع القمامة والمخلفات بالقرية فى العيد، ومن قرية المريس قاد ميخائيل جرجس غطاس سكرتير القرية حملة تمكنت من رفع 12 طن قمامة ومخلفات المبانى والأتربة المتراكمة بطريق الترعة الغرقانة.

وأضاف خالد محمد عطيتو سكرتير عام مدينة الطود، أن في نطاق الخطط المعدة والمجهزة في قطاع النظافة والتجميل بالمدينه والقرى التابعه للمركز، تم رفع مايقرب من 103 طن قمامه خلال أيام العيد ليومي الأحد والإثنين، ومازال العمل متواصل يومياً بمركز ومدينة الطود من رفع القمامة ومخلفات الري والمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والإشغالات، وذلك طبقاً لتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكان قد قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بقرية الدير، وذلك في إطار الشكاوى المتكررة بشأن ضعف مياه الشرب بمنطقة أبوزيدان شرق قرية الدير، وخلال الجولة إستمع سليمان لشكوى المواطنين بشأن تقصير المسئولين في الإستماع لشكواهم، وعدم المتابعة وتكرار مشكلة ضعف المياه خلال هذه الأيام بصفة مستمرة.

حملات النظافة خلال العيد شرق الأقصر
حملات النظافة خلال العيد شرق الأقصر

 

رفع المخلفات والقمامة من الشوارع بالطود
رفع المخلفات والقمامة من الشوارع بالطود

 

مدينة الطود تواصل رفع كفاءة الشوارع بالنظافة والتجميل
مدينة الطود تواصل رفع كفاءة الشوارع بالنظافة والتجميل

 


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