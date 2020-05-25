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سوريا: إلغاء حظر التجول الليلى بشكل كامل اعتبارا من مساء غد الثلاثاء

الإثنين، 25 مايو 2020 09:30 م
سوريا: إلغاء حظر التجول الليلى بشكل كامل اعتبارا من مساء غد الثلاثاء سوريا
كتب محمد جمال

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قال الفريق الحكومى فى سوريا أنه تقرر إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء غد الثلاثاء في 26 مايو الحالي ورفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها وتمديد فترة فتح المحلات والاسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الصحة السورية أعلنت تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى سوريا، وذكرت الوزارة أن من بين المصابين 15 من الكويت و 3 من السودان و 1 من روسيا و 1 من الإمارات، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابات.

وفى وقت سابق نفت وزارة الصحة السورية ما جرى تداوله حول إغلاق مرفأ طرطوس بعد الاشتباه بحالة كورونا، وقالت "إن المرفأ يعمل بشكل طبيعى".

وقال وزير الصحة نزار يازجي - في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم /السبت/ - "إنه حرصا من وزارة الصحة على صحة العمال والصحة العامة للأهالي جرى منع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة".

وأكد أن نتائج فحوصات جميع العاملين جاءت سلبية (غير مصابين) وعليه تم السماح لهم بالخروج إلى منازلهم. وأشار إلى أن المرفأ يعمل بشكل طبيعي، موضحا في الوقت ذاته أنه سيتم إجراء اختبار (بي.سي.أر.) ثان للحالة المشتبه فيها يوم غد لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس.

 

 


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